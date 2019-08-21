苗栗海線立委選戰 民進黨徵召縣議員羅貴星出征

2019-08-21 19:04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第一選區立委被民進黨列為艱困選區，經過數度協調後，今日黨中執會決議徵召苗栗縣議員羅貴星披戰袍，迎戰國民黨老將陳超明。羅貴星表示，將立即於選區內8鄉鎮成立服務處，並爭取友好勢力認同；至於苗栗第二選區山線立委人選仍舊難產，縣黨部主委杜文卿表示，希望以黨員優先，近期可望協調出合適人選。

苗栗立委第一選區又稱為海線選區，範圍包括竹南、後龍、苑裡、通霄鎮、造橋、西湖、銅鑼、三義鄉等8鄉鎮，本屆選戰陳超明以42%得票率擊敗民進黨籍杜文卿的35%，順利二連霸。

羅貴星深耕三義、西湖、銅鑼鄉，去年以6200餘票蟬聯第二選區議員，身兼苗栗縣小英之友會秘書長，如今獲徵召出戰國民黨老將陳超明；羅貴星表示，為黨披戰袍義無反顧，第一步要先於8鄉鎮成立服務處，立即掌握地方需求給予協助，快速打開海線戰場知名度。

此外，羅貴星也指出，將於最短時間內提出政策白皮書，並且陸續向友綠的勢力如竹南康家、吳宜臻子弟兵朱哲成等爭取認同，他強調，「要讓苗栗人選出一位值得苗栗人驕傲的立委。」

至於山線立委人選懸而未決，杜文卿說，近日黨中央組織部有造訪苗栗，當時縣黨部明確表態希望以本黨同志為優先，且山線並非艱困選區，只要登記即可獲資格；他語帶保留說，「近日內就有合適人選。」至於外傳民進黨可能提名「刺客」，杜文卿認為機率很低。

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