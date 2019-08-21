時力新黨魁徐永明向綠營喊話 要談多少次都沒問題

2019-08-21 14:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕在黨魁懸缺近兩週後，時代力量今召開臨時決策會，推舉立法院黨團總召徐永明為新任黨主席。徐永明今下午出席記者會時表示，擔任黨主席原先不在他的規畫內，但他希望能延續前黨主席邱顯智發文中強調的「在藍綠之外走出公平正義的路」，因此才決定接任黨主席。

提及與他黨合作關係，徐永明強調，他隨時準備好要與民進黨對談，「談多少次都沒問題」，邱顯智談到什麼程度，就繼續談下去；徐永明並說，除了政策立場價值的對談，他也希望下次會晤時，民進黨團總召柯建銘「可以一起來」。

徐永明強調，前黨主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰上次會面達成的共識，他「基本上尊重」，盼未來見面時能釐清相關想法，只要有對談的機會時力都不會放棄，但該做的事情還是會做；此外，針對明年總統候選人是否支持民進黨總統候選人蔡英文一事，徐永明表示，他前兩次總統大選都是投給蔡英文，至於未來黨的立場，將留待九月中召開黨代表大會時再做更廣泛的討論。

問及明年大選目標，徐永明說，一定要比上次好，針對政黨票的部分，徐永明喊出「政黨票破百萬」，區域立委未來則會規劃陸續提名。

徐永明說，日前宣布退黨的林昶佐、洪慈庸兩位委員，目前席次雖不算是時力，但他將兩位視為「黨友」，他會要求地方黨部全力輔選林昶佐與洪慈庸。

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