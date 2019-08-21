漏網鏡頭》戒酒了？韓國瑜受邀美商會演講改喝...

2019-08-21 14:09

〔記者劉信德／台北報導〕高雄市長韓國瑜上任之後負面消息不斷，除了在峇里島打麻將照片流出，前國民黨立委陳宏昌也提到「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」引發韓國瑜不滿，陳宏昌也因此遭到國民黨開除黨籍。

韓國瑜今天中午應台北市美國商會邀請出席《與高雄市長韓國瑜午餐會》，並以「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」為題發表演說，在演說前還特別請服務生換調掉桌上的紅酒，並以可樂加冰塊代替，避免再發生爭議。

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