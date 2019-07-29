「每句都很諷刺」 黃光芹聽韓國瑜演講怒轟：政治金光黨

2019-07-29 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕上任不到1年的高雄市長韓國瑜，昨由國民黨全代會正式提名角逐明年總統大選。韓也在會上發表約20分鐘慷慨激昂的演說內容。對此，資深媒體人黃光芹今上午在臉書撰寫〈每一句都很諷刺！聽韓國瑜20分鐘演講有感〉一文發表她的看法。

黃光芹在文中表示，你們選出怎樣的政治人物、如何決定自己與下一代的未來，「世間無巧合，萬事皆因果」，並稱政治鬥得太兇，「韓粉每天都在幫他殺人放火」，令人受不了。

黃光芹在文中指出，你們選了顏色、放棄中間，「成就了暴發式的民主」，而你們想發大財，「所以誤信了政治金光黨」。

黃光芹在文中提到，台灣人在努力時，有人在「花天酒地、休息睡覺」，提醒莫忘世上苦人、庶民多，接著反問，「我們要做莊嚴的選擇」，是拉下或毀掉中華民國？「是再被騙一次？還是腦袋變得清楚？」

黃光芹在文中直言，別再寄生「政治詐騙集團」、「假庶民」與「政治騙子」，「我們不是寄生蟲，也不再讓政客寄生」。

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