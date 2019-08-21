狼犬「Rotze」出國比賽 蘇嘉全：拿前3名就請吃好料

2019-08-21 12:39

〔記者謝君臨／台北報導〕今年6歲半的德國狼犬「Rotze」，預計將於9月前往奧地利，代表台灣畜犬協會參與「2019年世界畜犬聯盟警犬訓練冠軍賽」，指導手陳俊傑今天偕同「Rotze」及協會成員至立法院，接受院長蘇嘉全授旗；為激勵士氣，蘇嘉全當場承諾，只要「Rotze」勇奪前三名，就請「Rotze」及協會成員吃好料。

協會成員表示，「Rotze」身高65公分、體重38公斤，已訓練6年，是台灣畜犬協會訓練比賽暨世界畜犬聯盟世界盃選拔賽的第一名，現在正是牠的黃金巔峰時期。本次競賽將於9月12日至16日在奧地利舉行，將針對「追蹤足跡」、「服從」、「防禦警戒」3項目進行競賽。

蘇嘉全致詞表示，過去3年，每年都有授旗給比賽團隊，希望他們參與國際比賽能為台灣爭光，畜犬協會近年來做了不少事情，比如說，把台灣土狗正名為「台灣犬」。蘇提及，人跟人之間的感情有所分配，但「毛小孩」對主人的感情是唯一的，我們應該對「毛小孩」付出更多的愛心。

蘇嘉全說，狗狗對於政府的協助是非常大的，當時他擔任內政部長時，警政署的狼犬在警衛上，就是扮演攻擊先鋒的角色；此外，政府成功護衛非洲豬瘟不進入台灣，機場的防疫犬也功不可沒。為激勵士氣，蘇當場承諾，若「Rotze」獲得本次比賽前三名，他就請「Rotze」及協會成員吃一頓好料。

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