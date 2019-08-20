藍委指公民課本是民進黨文宣 南一反駁國民黨執政時更多

2019-08-20 23:59

〔記者林曉雲、陳昀／台北報導〕國民黨立委林奕華日前出示南一書局出版的高一公民與社會教科書，指民進黨人物多於國民黨，該課本如同民進黨文宣品，在網路熱議發酵。南一書局發言人顏世枋今晚舉出實證駁斥非事實，強調102年由國民黨執政，該年版本國民黨政治人物是民進黨的2倍，公民課本論述體制與政策之舉例，會採用最新時事，自然容易用當前執政黨的照片及資料，呼籲讓「教育的歸教育，政治的歸政治。」

南一書局舉證反駁，102年版本當時是國民黨執政，國民黨出現人數有11人、18張照片，包括馬英九出現8次、前行政院長陳冲出現3次等，而那時的民進黨政治人物只有6人、照片6張，包括陳水扁、蔡英文等人。但即使到了民國106年，已改由民進黨執政，蔡英文成為總統，106年課本出現的國民黨政治人物仍有14人、10張照片，包括馬英九3次、朱立倫2次等，而民進黨卻只有9人、11張照片，蔡英文甚至只出現1次，比馬英九還少。

顏世枋表示，南一書局被貼政治標籤很錯愕，不僅立委林奕華的指控非事實，林奕華在記者會中出示南一課本封面有民進黨圖樣貼紙，還是林奕華委員自己貼上去的，南一書局嚴厲譴責此擅自變造課本封面的行為，且保留法律追訴權。林奕華對此表示，只是收到教師投訴，提出身為民代觀點，尊重南一書局的反應。

顏世枋說明，南一書局編寫課本內容，為了讓學生更能與生活經驗結合，都取材最新議題，並無特別政治立場，論述相關體制與政策時的舉例，既是採用最新時事，自然容易是當前執政黨之照片，不同時期教科書，對應的都是當時執政黨，例如同一版的舊綱在同樣的行政院長交接一事，舊綱課本即採用當時的副總統吳敦義及時任新舊行政院長之照片。

南一強調，公民課本又不是歷史課本，民進黨又已執政3年多，採用過去政治人物照片，不僅篇幅放不下，也不符公民科要對準當代時事的特性。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，教科書必須送給國教院由專家學者進行專業審定，且公民課本談論的是現在式，用上執政黨人物的照片屬合理，國民黨執政時亦然，政治人物不宜給教科書亂貼政治標籤。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，如只用政治本位看事情，當然會以偏概全，台灣教育隨著解嚴、教改之後，呈現多元自由民主面貌，符合課綱的編寫，內容沒有謬誤，自然會有「多本面貌」，家長重視的是學校選書應具民主程序。

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