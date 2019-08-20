蔡丁貴率眾拆蔣介石銅像、強摘警帽 判拘役50天

2019-08-20 17:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「公投護台灣聯盟」召集人蔡丁貴前年228前夕，率眾欲將基隆火車站前的蔣介石銅像拉下，與警方爆發激烈的肢體衝突，甚至強摘警帽，另於同年3月8日又未依規定申請率眾前往基隆，要求拆除蔣介石銅像，被警方移送法辦。基隆地方法院今日審結，認定蔡丁貴首謀不遵令解散等2罪及侮辱公務員等罪，判處拘役50天，得易科罰金。

自由台灣黨主席蔡丁貴於前年228紀念日的前一天，召集余姓等17名群眾，及多名支持者前往基隆火車站圓環前拉起白布條，並大喊「台灣獨立建國」、「殺人兇手何須膜拜」等口號。

蔡在現場發表演說後，便號召余男等人動手拆除火車站圓環內的蔣介石銅像，警方出動大批人力維護現場治安。蔡丁貴爬上圓環，與余男等人用繩索套住銅像，想藉勢將銅像扳倒。警方多次舉牌無效，且蔡男等人一度還與警員發生拉扯。

蔡不聽勸離率眾在圓環旁築起人牆、占據車道，經在場警方，以未申請集會遊行，聚眾佔據道路，違反「集會遊行法」規定，要求蔡離去，雙方發生衝突，時任一分局分局長的李宇桂還遭蔡摘警帽丟棄。直至市府派員收下蔡丁貴的陳情書，蔡丁貴等人才離去。

另蔡丁貴又未經申請，於同年3月8日率眾前往基隆，要求拆除蔣介石銅像，警方蒐證後，依法偵辦，並移送基隆地檢署法辦。

檢察官認為蔡未經申請率眾上街陳請，違反「集會遊行法」罪證明確，另強摘警員警帽則觸犯侮辱依法執行職務的公務員罪，將蔡提起公訴。

基隆地方法院今日下午2時許宣判，認定蔡丁貴分別觸犯2起首謀不遵令解散罪，分別判處拘役20天，另觸犯侮辱公務員罪，判處拘役20天，應執行拘役50天，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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