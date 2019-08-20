週刊爆郭台銘等換瑜 郭辦：三分真七分假

2019-08-20 11:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘傳聞仍力拼選總統，媒體報導指郭在等待國民黨本土派啟動「換柱2.0」，將甫獲提名卻聲勢不佳的高雄市長韓國瑜換下來，對此，郭台銘辦公室回應，換不換瑜的議題是國民黨的家務事，且一般對成熟的企業拓展來說，不可能因外界主觀的條件變化而來設定自我的目標及行動，就算換到政治領域，相信也不是郭的風格。

最新《鏡週刊》報導，郭台銘選總統有兩套劇本，分別是與柯文哲、王金平合作的A計畫，以及等待國民黨換瑜B計畫，郭台銘辦公室對此新聞的回應是寫得精彩，但仍不脫三分真七分假的情境。

《鏡週刊》調查，郭台銘雖然透過幕僚在外放話「至目前沒有參選總統規劃」，但檯面下持續布局參選，A計畫是與前立法院長王金平、台北市長柯文哲3人以「郭王先合，與柯再行」結盟。

對此，郭辦指出，郭台銘、王金平本來就是好朋友，在各方面事務上有合作及討論都是很正常的事，並不會侷限在特定事件或議題上。郭王一直以來的共識就是為中華民國好，以人民的福祉為優先，這部分並不需要特別談什麼合作。

B計畫則是等待國民黨啟動「換柱2.0」，因高雄市長韓國瑜獲國民黨提名後，聲勢卻不斷下挫，本土派已湧現「換柱2.0」聲浪，將韓國瑜換下來，因此郭台銘可能在8月底表態參選。

對於郭台銘是否在等待「換瑜」，郭辦表示，換不換瑜的議題是國民黨的家務事，一般對成熟的企業拓展來說，不可能因外界主觀的條件變化而來設定自我的目標及行動，就算換到政治領域，相信也不是郭的風格。

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