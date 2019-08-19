李佳芬感嘆遭抄家滅族 批國家機器介入

2019-08-19 23:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜夫人李佳芬今晚在政論節目連線時大吐苦水，批評這不是一場選舉，是一場抄家滅族，她更質疑女兒韓冰被狗仔偷拍，也可能是國家機器介入？

李佳芬今晚與中天《新聞深喉嚨》連線時，先還原她與永康商圈協進會理事長李慶隆十指緊扣的過程，感嘆現在「黑一個人不夠，還要黑兩個人來湊」。

對於是否懷疑有國家機器介入？李佳芬表示，從韓冰回國後第一次被跟拍（指遭平面媒體跟拍），心裡就不是很舒服，後來了解狗仔跟拍價碼滿貴的，1天要2萬。

李佳芬強調，「這樣的跟拍是很昂貴的，我們家人應該沒有這種價碼吧，這樣的價碼應該是國家機器花得起，國家機器就不用再額外付費啊。」

李佳芬又說，你會看到（指國家機器）無所不在，像之前去峇里島的時候，她自己也有用手機拍照，但光線就是照不出來，畫素與影像不好，她說：「我的已經是Apple最新的手機了，拍起來還不是很好！」

李佳芬表示，一般人拍到就會立刻上臉書，這個就完全沒有曝光，她認為後面應該還會有這半年來所沒有曝光的照片，「如果再有新的照片出來，我覺得不用訝異。」

李佳芬撂重話說，「這不是一場選舉，讓我感覺這是一場抄家滅族，我用這話可能字眼很重，可是我真的有這種感覺！」

她強調，不斷有人提醒她，今天打完這個，下個議題他們又要打什麼，讓她覺得「你們步驟都已經弄好了，所以這些其實是一個計畫，分波段，幾月會出來什麼，不足的部分他們還會去補充，看圖說故事」。

李佳芬更爆料說，連他父親拄著枴杖，想到中庭散個步也有壓力，「因為他們的空拍無人機就一直飛啊，前段時間就這樣啊，軍用直升機全部都來，老人家連散步都有壓力！」

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