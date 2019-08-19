管中閔兼職案》台大生：核心問題從來都是校長道德水平

2019-08-19 21:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長管中閔因長期投稿壹週刊社論且固定領薪，遭監察院認定違法兼職而彈劾，今公懲會2度開庭，管自認投稿不算兼職，控訴監院濫權等；有台大教授直言，替雜誌立場固定撰稿就是兼職；法學者也點出固定收入才是關鍵；台大學生更直言，台大校長風波，核心關鍵從來都是「道德操守」，過去對前校長楊泮池嚴格，如今對管中閔也要嚴格。

台大研究所許姓學生認為，管中閔今天在公懲會上，不斷在模糊彈劾焦點，但社會關心管的「校長道德、期許守法」等，然管卻不願詳述自己兼職寫稿問題，花大篇幅批評監院蒐證是政治迫害，此說法與韓國瑜打麻將說謊，反導引成被國家機器監控一樣。

許同學認為，台大在連串的校長下台、遴選風波之中，核心環繞的問題都是「校長的道德操守是否符合台大師生及社會對台大的期望」；強調過去對前校長楊泮池採高道德標準，如今管中閔自然也得服膺同樣標準；呼籲管應具體向台大師生證明自己具備校長的道德水平，否則無法進步。

台大特聘教授陳炳輝則說，學者兼職與否，本就應查銀行帳戶，若學者的帳戶內有某本業以外單位的定期匯款，除研究計畫費用外，都應有兼職問題，舉例在中國兼職，中國學校會直接付現，回國後帳戶就會多一筆存款，就須好好交代來源，若管都無兼職，何須擔心查銀行戶頭？

若看撰稿兼職，陳炳輝說，公職人員為了政策辯護投稿則不該匿名，但不該幫雜誌撰寫社論，也不該領稿費；所謂投稿是代表個人立場，若是社論，就是代表雜誌的立場，學者受邀擔任成員撰寫雜誌立場的撰稿人，並有固定契約，就是兼職。

東吳大學法律系副教授胡博硯分析，管若收有固定收入，行為本質就是「職」，認為管今日說法「滿像狡辯」，至於監院、司法院針對案件調查其多年收入，用意也是釐清違法兼職的長短，才能考量懲處的比例原則，長期或短期，判定違法嚴不嚴重等；但胡博硯研判管此案，最多記過與申誡，較難撤職。

台大不具名教授表示，管說七十年來僅見政治摧毀大學校長遴選當選人的人格，此說法是混淆視聽；因過去國立大學校長長期官派，以前台大校長人選還要在國民黨中常會通過，大學校長遴選制度是民國九十六年才開始的，歷史很短，管此說不過粉飾過去黨國統治，醜化當前體制而已。

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