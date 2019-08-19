中市府要求清除「連儂牆」 主辦方：意念是殺不死的！

2019-08-19 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕昨（18日）天香港818和平大遊行超過170萬人參加，創下集會史上最大參加人數。與此同時，台中市廣三百貨旁的美村路地下道，也有人發起了布置「連儂牆」（Lennon Wall）聲援香港，不過台中市政府主管機關立即要求發起單位盡快清除，否則依法裁罰，主辦單位則做出2點決議。

由社運人士老丹、香港邊城青年、全面罷免Total Recall、好民文化行動、TCS台灣公民幹細胞Taiwan Citizen Stemcell聯合主辦的「護台抗中/連儂牆行動」，邀請市民朋友在台中廣三百貨以及金典百貨的街角，一起搭起連儂牆，黏貼標語文字聲援香港。

台中市警局第一分局公益派出所員警昨天指出，此活動是在地下道，不需申請集會遊行，黏貼標語文字，沒有毀損公物疑慮，事後清除乾淨，也沒有廢棄物髒亂問題，警方保障人民言論表達的自由。

不過老丹稍早在臉書上表示，針對市府主管機關要求發起單位儘快清除否則依法裁罰一事，主辦單位「不接受市府主動清除牆面的要求，但也不阻止市府的行政作為」。

另外，團隊將發起退場，支持市民自發行動，但若市府對發起團隊究責，主辦方不逃避責任。老丹表示，香港人針對連儂牆的行動有個原則，「連儂牆只貼不守」。因為這樣的行動是每個獨立個體自由意識的表達，就像V怪客電影中說的，「意念是殺不死的」。今天你用行政處置拆掉台中市民相挺香港人爭取民主自由設立的連儂牆，這樣的意志就會流到另一個地方。台灣人會用這樣流動但不消逝的意志，支持香港人直到他們的訴求達成為止。

老丹直言，台中市府你要拆就來拆吧！但我們會見證你們對於市民撐香港這個溫暖意志的無感，同時看到體制的顢頇。而我們會在這場公民課中學習，看到民主紮根茁壯，讓參與的人感受到什麼是人民的力量，學習當國家的主人，不再對威權卑躬屈膝。

最後，老丹也向支持行動的夥伴喊話，在此之後將沒有發起團隊，因為每個人都是發起人，每一個都是獨立行動的台灣人，也是情感上的香港人，更是傳承二七部隊反抗意志的台中人！

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