黃國昌不選區域立委 王浩宇貼哭臉：罵我的要不要道歉？

2019-08-19 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌不再競選連任區域立委傳聞不斷，沒想到今天下午傳出最新消息，黃國昌確定不競選連任，將派辦公室主任賴嘉倫出戰。對此，日前就透露黃不選的綠黨桃園市議員王浩宇就表示，「當初罵我的時代力量支持者，現在要不要跟我道歉？」

時代力量黨部今天下午宣布，將於明（20）日在汐止黨部舉行「黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫參選新北市第12選區立法委員記者會」，並有樂陞自救會、TRF自救會、普悠瑪罹難家屬自救會等代表到場聲援。

對此，日前就透露黃國昌不競選汐止立委連任的王浩宇，先是在上午於臉書發文，「關於選汐止、跟柯合作？有記者打電話到黃國昌辦公室詢問，結果一問就被助理直接掛電話。黃國昌，手機也不接」。

下午得知黃國昌不選、將由辦公室主任代打競選後，王浩宇附上哭臉圖案表示「我就說吧」，也嗆聲「當初罵我的時代力量支持者，現在要不要跟我道歉？」

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