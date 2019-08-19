林右昌臉書PO議會認真照 底下一片歪樓

2019-08-19 11:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌近日被挖出神似日本男星三浦春馬、王力宏的年輕舊照，超高顏值引起網友暴動，林右昌妹妹林宛姿昨天深夜「出賣」哥哥，再貼出2張林右昌服役時的帥照，網友驚呼「九頭身美少男」、「長腿歐巴」，還有人說：「怎麼那時候沒出道」，直呼「穿越時空戀愛了」。

今天上午基隆市議會臨時會開議，林右昌在臉書上貼文「認真報告」、「很耗腦力」，還詢問網友「三個月的第一天，有什麼好建議？」結果底下留言一片歪樓，最多的留言是要求林右昌「減肥」、「先減肥再說」、「當然是減肥啊」、「減肥，沒有第二」。另外，也有網友在臉書成立「陪基隆三浦春馬一起瘦身」社團，希望市長找回年少時的身型。

林右昌曾透露，因為公務繁忙作息不正常，往往一整天忙下來都沒時間吃飯，僅以速食或咖啡、蠻牛等提神飲料裹腹，直到夜間睡前才進食，導致體重暴增，去年初他曾嘗試斷糖、不吃澱粉減肥法，成功瘦下10公斤。

林右昌日前說，被貼年輕照，有一點點被出賣的感覺，但讓他比較有動力去減肥、運動，「請大家給我3個月的時間減重。」據了解，林右昌已經私下詢問幕僚如何瘦身，但幕僚提出建議後，就被「已讀不回」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法