陳柏惟台中挑戰顏家 打一場「很大很開心」的選戰

2019-08-18 20:41

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進發言人陳柏惟參選台中市第2選區，挑戰顏家勢力，昨（17）日晚間在烏日區舉辦首場志工招募會，到場志工爆棚比預估多1倍，還有人從南投跑來參加，希望志工發揮創意，激盪出更多議題，打一場「很大很開心」的選戰，現場並推出首波「協尋陳柏惟」文宣，要讓更多選民認識他。

陳柏惟昨晚在烏日舉辦首場志工招募會，原預計招募30位志工，但現場來了近60人，因場地太小臨時換場地，現場志工各有專長，除了未來協助站路口、發傳單，還招募協助辦小型說明會的「活動企劃」，以及產出各種創意議題並擴散傳播的「中央廚房」，未來將持續在各區舉辦志工招募會。

陳柏惟在現場，未如大家預期強力批判對手顏寬恒，強調這次選戰不會是指責對手的選戰，將會在選舉過程凸顯自己的優點，讓大家知道他才是適合進入國會的人選。

因從高雄到台中參選，為了讓更多選民認識他，昨晚現場並公布首波「協尋陳柏惟」文宣，今天已經開始在沙鹿、霧峰、烏日、大肚、龍井等區發放，下週起也會放上公車，強調老中青、陸海空都不會放棄，會持續緊湊舉辦各地區的招募，打一場「很大很開心」的選戰。

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