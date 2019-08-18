稱王金平是「狐狸」 柯文哲：被黃暐瀚「害」的

2019-08-18 19:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北市長柯文哲日前上廣播節目，脫口說出立法委員王金平像狐狸，引發討論。今天下午他受訪無奈表示，是被黃暐瀚（廣播節目主持人）害的！

柯文哲今天一大早先前往桃園巨蛋，出席「世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨國際公佛齋僧大會」，接著便無公開行程，直到下午5點，他在辦公室主任蔡壁如陪同下，抵達桃園市蘆竹區宏願大千世界參訪，預計停留2個小時。

柯文哲步入佛寺前，媒體問及王金平像狐狸一說如何來？柯文哲面露無奈說：「被黃暐瀚害的，他先講蛇，我想說哪有那麼糟糕，才講狐狸。」

媒體追問，是否要換一個動物？比較適合的？柯文哲說，「我不曉得耶」，覺得蠻奇怪，狐狸是聰明的動物。

至於高雄市長韓國瑜說王金平像彌勒佛，柯文哲不解地用台語回應說：「那麼小漢（小個子），怎麼會像彌勒佛？」

柯文哲進入佛寺後，在住持釋本藏陪同下參觀，有媒體再度追問狐狸一說如何來？他無奈地說：「沒有啊！一個（柯文哲）是獅子，一個（郭台銘）是老虎，那王金平是什麼？我都還沒想出來，他（廣播節目主持人黃暐瀚）就說是蛇。」

柯文哲無奈地說：「我想說講那麼差，就講狐狸，這個是被黃暐瀚害的，他（黃暐瀚）後來才說，王金平生肖屬蛇，我就說，你也說講清楚一點，想說奇怪怎麼會說人家是蛇。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法