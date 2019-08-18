李佳芬與「男性友人」十指緊扣！ 一張照片引網熱議

2019-08-18 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬，昨（17）日北上走訪台北市永康商圈，過程中與一名「男性友人」十指緊扣牽手，照片曝光引起網友熱議。而其實該名與李佳芬牽手的男子，就是永康商圈協進會理事長李慶隆。

綜合媒體報導，李佳芬出席李慶隆昨日舉行的「創造永康撼動亞洲」演講，吸引不少民眾到場高喊「加油」。受訪時，李佳芬被問及「批公文」爭議，也幫韓國瑜解釋，表示台灣是文官體制，各官員分層負責，首長不應該批所有公文。

不過有眼尖網友今日在PTT發文，PO出相關新聞中，一張李佳芬與李慶隆十指緊扣的牽手照，質疑地說「正常來說，男女生之間，除非是兄弟姐妹或者父女夫妻，才會這樣牽手吧！朋友之間這樣牽手不覺得很怪嗎」？

對此，也立刻引起其他網友熱議，有網友留言表示「這樣牽有點誇張」、「一般人跟人十指交扣 不是親人就是交往中」、「關係不錯喔」、「已婚的公眾人物，的確很少會這樣」；不過許多網友也說「政客有些親密動作是一般人無法理解的」、「這很正常」、「無聊」、「這標準政治人物的做法啦」、「敢在鏡頭前這樣應該是沒啥問題啦」。

其實李慶隆會前曾透露，他和李佳芬以前都住在永康商圈，2人是小時候住在附近的鄰居，這次還是李佳芬提出邀請，並規劃一起合作，希望讓高雄商圈成為國際商圈。李慶隆也承諾，永康市集在週日能夠協助販售高雄小林村的商品。

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