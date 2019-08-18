直聘中心引進外勞比例低 監院促勞動部檢討改進

2019-08-18 15:15

〔記者謝君臨／台北報導〕勞動部於12年前成立「直接聘僱聯合服務中心」，推動直接聘請外籍勞工，但監察委員王幼玲等人調查發現，直聘中心職能不彰，引進外勞比率低，且提供就業轉換資訊不足，衍生有非法仲介向外勞收取轉換雇主費用（俗稱「買工費」）等違法情形；監察院已通過監委所提的調查報告，督促勞動部積極檢討改進。

監委指出，勞動部於2007年12月底成立直聘中心，但因手續文件仍不夠簡便，透過直聘引進外勞的比例始終未超過一成，去年降至1.13％。就業服務法雖已取消外勞工作期滿須出國1日的規定，但修法迄今近3年，仍發現有雇主主張外勞聘僱期滿應出境後再入境重新聘僱，及有不肖仲介改向外勞收取「買工費」。

監委表示，雇主認為直聘有程序耗時、手續繁瑣，及容易因疏忽違反法令致被裁罰等問題。勞動部應積極蒐集並參採雇主或外勞使用意見，持續精進直聘流程簡化、完善功能，以提升雇主採用意願。

此外，勞動部於2012年建置直聘跨國選工管理服務網，提供雇主線上選任外勞服務，但受限部分來源國未配合開放直聘，或限制開放業別，歷年成效不彰；勞動部應積極強化與各來源國溝通、協調，以擴大直聘的效益。

另，勞動部建置「移工轉換雇主專區」，但網站並沒有能夠搜尋接續聘僱雇主的資料，未提供外勞足夠、對等且透明的就業轉換資訊，衍生許多問題；另，現行仲介向外勞收取服務費的項目，是否包含轉換新雇主及工作，是否應於服務契約範本中明定，也有待勞動部通盤檢討研議。

監委強調，外勞在台工作時間最長可達12年，家庭看護工更可延長為14年，但依勞動部統計，自2016年11月至今年2月底，契約期滿希望續留台灣工作的外勞，向勞動部申請轉換的成功率僅有3成，顯示現行規定對外勞轉換作業所提供的資源及保障仍多有不足。

報告指出，安置單位替發生勞資爭議，或等待轉換雇主的外勞，提供在台臨時安置與保護作業，協助不諳中文及法規的外勞轉換雇主，累積許多實務經驗，勞動部於檢討直聘中心定位與未來能夠提供服務，應廣納非營利團體及外勞意見，以更完善就業服務制度，保障外勞權益。

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