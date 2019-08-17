新黨推「一國兩制台灣方案」 陸委會：了解是否觸法

2019-08-17 22:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於新黨提出「一國兩制台灣方案」，陸委會表示，言論自由具有一定範疇，新黨相關倡議應避免再進一步與對岸交流溝通，否則恐有觸法之虞。政黨或個人如呼應中共推動「一國兩制台灣方案」等主張，政府會持續關注相關發展，並與相關主管機關加強橫向聯繫合作，以了解是否有觸及相關法律之規範界限。

新黨今晚舉行創黨26週年黨慶大會，會中宣布新黨版的「一國兩制台灣方案」，內容共8大點，包括倡議兩岸和平統一、國號直接稱為「中國」，將對「主導台獨者」究責，主張縮小軍事編制，停止對美軍購，並承諾和平統一後，台灣原「軍、公、教」人員被剝奪的權益應予恢復等。

對於新黨版的「一國兩制台灣方案」，東華大學教授施正鋒認為，政府應從嚴認定，畢竟這已呼應北京對台不友善的政策，還「為匪宣傳」、積極鼓吹，已非言論自由的層次，蔡政府最近在推動「中共代理人」的相關修法，「連代理人都要規範，何況還是當人家的馬前卒與急先鋒」。

陸委會指出，中共推動「一國兩制台灣方案」就是要消滅中華民國；新黨的做法，很大程度在呼應中方今年初「習五條」對台政策，這些倡議已在傷害中華民國主權，並背離台灣維持現狀的主流民意。當前中共政權不放棄武力犯台，採取錯誤的非和平與反民主作為，「少數人士與政黨對中國共產黨抱持錯誤幻想與投降主義，非常危險。」

有關新黨錯誤指稱當年蔡總統表示台灣人民未來前途只有一種選項，就是未來的「一個中國」一事，陸委會再次正告新黨勿再以訛傳訛，2015年民進黨已就相關假新聞進行澄清，蔡總統當年並未有過此種說法。

陸委會強調，台灣是一個自由民主、多元開放的社會，人民享有言論自由，政府尊重台灣民眾的政治主張，但不容許中共藉由民主體制對我滲透、統戰分化，危害我國家主權地位及自由民主憲政秩序，同時也提醒民眾不要掉入中共統戰宣傳的陷阱，公眾人物更不應濫用言論自由、附和外在威脅，甘做迫害自己同胞及國家利益的推手。

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