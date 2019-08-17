「一邊一國行動黨」成立大會 中監不同意陳水扁參加

2019-08-17 18:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕前總統陳水扁想參加本月18日的《一邊一國行動黨》成立大會，不過，台中監獄今天下午5時，決定不同意陳水扁參加此活動，理由是這項成立大會是政治活動，違反陳水扁保外就醫時簽署的「四不原則」，亦即「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」，至於陳水扁於臉書中抨擊台中監獄，不准他參加此大會，形同是剝奪憲法第14條「人民有集會結社的自由」，中監副典獄長戴明瑋說，「沒有意見」。

副典獄長戴明瑋指出，陳水扁申請參加《一邊一國行動黨》成立大會，中監於今天下午開會討論，決定不同意，並於今天下午5時通知陳水扁上述決定，主因為此活動具有政治的意涵，違反陳水扁當時簽署的原則（俗稱四不原則），另外，此活動對於陳水扁的病情復健亦無助益，據此不同意陳水扁的申請，至於陳水扁如果以錄影，於成立大會中播放，對此，中監無法回答假設的問題與狀況，但會密切注意。

另外，陳水扁於臉書「新勇哥物語」中，質疑中監不同意他參加成立大會，等於被剝奪憲法第14條「人民有集會結社的自由」，他還強調，「2015年1月5日前，從來沒有保外就醫的所謂受刑人離開鬼地方要簽署不得參加政治與助選活動，不得接受媒體訪問與攝影的切結保證書」，對此，戴明瑋說，對於上述之言，中監「沒有意見」。

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