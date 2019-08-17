黃國昌突發長文感謝柯P 王浩宇一個「舔」字狠酸

2019-08-17 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今表示，2013年時他在從事研究工作時，接到父親病危通知，當下從美返台，而替家父醫治的是柯文哲等3名醫師共同協助，緊急救回了父親的生命，黃強調「我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝」。對此，近期砲打時代力量的桃市議員王浩宇，用「舔」一字來酸黃國昌發長文感謝柯的舉動。

柯文哲昨接受媒體專訪時，被問及創立民眾黨是否會吸收黃國昌？柯回「他不會給我吸收，他很驕傲的」，並提及他2013年替黃國昌父親開刀，第一次與黃見面的場景，「我見他，他都坐著，我站著，他很大牌」。

黃國昌則在臉書表示，他看到媒體報導，柯文哲稱自己很大牌，他覺得很內疚難過，強調「無論是否是誤會，責任都在我，我應該公開表達歉意。我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝」。

對此，王浩宇自臉書表示，「舔。難得感性的黃國昌，突然寫了篇很長的文章感謝柯文哲，他要幹嘛？我想大概也不難猜了。最可憐的，就是時代力量了！國運昌隆黨少掉了國運昌隆，還剩下些什麼？」

王浩宇還說，時力委員的退黨，通常都是發生在週二的決策會議之後。黃國昌的辦公室主任，正好就選在決策會議後的時間召開記者會，留給外界非常大的想像空間。

「至於戰神會去哪裡？」王浩宇指出，他先前就說過，黃心裡想著台北市長，到那裡最有利於選台北市長？「我想這個答案大家都很清楚，就只是還不願意說出口。否則以黃國昌的標準，怎麼到現在還不曾對柯文哲怒吼？￼蔡英文，真的有比柯文哲糟糕嗎？」

台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，日前接受《POP 撞新聞》專訪時，主持人問他「有可能吸收黃國昌入黨嗎？」柯直言「黃國昌是很驕傲的人，不會給我吸收」。對此，黃國昌今（ 17 ）日在臉書向柯文哲致歉，並憶起當年家父重病時的狀況，「我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝」。（資料照，本報合成圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法