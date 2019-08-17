小英看「戰將」沒有很兇 陳柏惟：我對外兇悍，對內溫柔

2019-08-17 14:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天中午到逢甲吃小吃，參選台中市第二選區的台灣基進發言人陳柏惟也到現場，並在臉書PO出跟小英一起吃蒸餃，小英說他本來看起沒有很兇，陳柏惟則回答「我是對外兇悍，對內溫柔」。

總統蔡英文今天的行程在台中市，中午則是在立委張廖萬堅的安排下，前往逢甲夜市吃小吃，陳柏惟及洪慈庸都到現場。

陳柏惟在臉書貼上與蔡英文的互動的照片，還PO文，蔡英文對他說「聽說柏惟是戰將，本人看起來沒有很兇」，陳柏惟則回應「我是對外兇悍，對內溫柔」。

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