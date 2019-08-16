抗中保台人人有責 他17歲在街頭「護台灣」

2019-08-16 21:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕香港「反送中」抗爭升高，年輕人一波接一波全副武裝走上街頭抗爭，情勢也影響到台灣的年輕人，成立近1個月「抗中保台彰化青年巡講團」，近來加入更多年輕新血，其中不乏還在就讀高中未滿17歲的學生，他們都說「被香港年輕人激發」。

這支巡講團自7月中成立，從剛開始20人到昨天北斗夜市已有40人，他們每8人1組，有人發海報，有人拿大字報，有人站上肥皂箱拿著麥克風，大力宣揚「抗中保台」理念。

17歲的陳彥廷就讀彰中，他說，「香港反送中抗爭」，許多青年學生站上街頭，甚至出現14歲的年輕人被抓，這對他非常震撼，「為什麼年紀輕輕就要走上街頭？」因為北京的獨裁專制已經掐死年輕人的未來。他說，如果年輕人不敢站出來，台灣的命運一定會跟香港一樣慘，因為台、港面對的敵人都是中共。

他說，這幾天走上街頭「五味雜陳」，即使到現在，每天仍會遇到不友善的人，最近一禮拜更常被雨淋得渾身像落湯雞，但「我把它當作成年禮」，反正出來就會遇到「磨難」，心裡早就有準備。

今年甫自溪湖高中畢業的魏章哲說，看到香港今天的處境，他意識到「民主不是與生俱來」，他們這代台灣年輕人，從小到大早已習慣了「自由的空氣」，大家一直認為民主是不可能被推翻的，直到看見去年選舉的結果，他開始擔憂民主生活有可能被終結，他告訴自己「這是9局下半」，台灣明年一定會逆轉勝。

他說，曾經有人對他們嗆聲，甚至吐口水，但他毫不在意，因為站出來就有「心理準備」，他反而聽到更多人說「 少年仔！加油」，許多叔叔、阿伯都送他們飲料、便當，他相信，只要自己像香港人一樣勇敢站出來，就有可能改變國家命運。

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