素質呢？中客拿許願牌詛咒台灣人 今再當場出言羞辱

2019-08-16 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前有台灣民眾發現，東京明治神宮中用來給民眾許願的木牌，遭到中國遊客用來詛咒，寫上「台灣是中國不可分割的一部分」，而有位民眾和姊姊今（16）日明治神宮參拜，發現寫著不堪入目字眼的許願牌後，竟再遭中國遊客恥笑。

一名網友在臉書分享，自己同樣看見被寫滿不堪入目字眼的許願牌，更曝光更多中國遊客的惡劣言行，有不少許願牌上寫著「港獨台獨死全家」，還刻意覆蓋在為香港加油的許願牌上，而原先為香港加油的許願牌甚至也遭到塗鴉。

原PO說，當場竟然有幾個中國人走過來，在她們面前刻意出言嘲笑，「哈哈香港怎麼能沒有中國的經濟支撐」、「笑死人了拍下來吧」、「還光復欸，一個小小的地方怎麼可能。」讓原PO氣炸怒轟，「到底要受過怎麼樣的教育才能說出這種話、做出這種事」！

許多網友看了超憤怒，紛紛留言說，「中國人的品行真不敢恭維」、「中國人正常運作中，人民質素低不是第一天的事」、「這麼過分惡毒的言詞，侮辱了人家的宗教，可否向日本政府反映，請他們譴責，等他們成為國際笑話？」、「否定宗教的國家就是會生出這種不懂尊重、禮儀、無法無天的人」、「香港不能沒有中國的經濟支撐？是中國不能沒有香港吧」。

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