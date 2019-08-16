獨家》美售台66架F16V 空軍宣布：將增設1個戰鬥機聯隊

2019-08-16 16:54

〔記者羅添斌／台北報導〕美國媒體報導，美國國務院已通知國會，將把售台66架F16V戰機的案子送交國會處理，我空軍司令部下午則在FB臉書專頁宣佈，在我國獲得F16V之後，我國空軍將規劃新增1個戰鬥機聯隊，強化本島整體防空安全，兵力編現比將可達90％以上。

空軍目前有7個飛行聯隊以及一個基地指揮部，未來因應F16V戰機的加入，將增設第8個飛行聯隊，將是軍方自1997年實施精實案精簡國軍組織以來，近20年來最大規模的擴軍計畫。

空軍司令部臉書專頁在今天下午發文，以圖文並茂方式說明新式戰機籌獲歷程。

空軍指出，建制新興兵力刻不容緩，空軍三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，籌建新式戰機。為開創空防戰力新契機，自民國92年起，空軍即持續向美爭取彌補戰力間隙機種，期間均未獲同意供售，直至108年始同意供售我新式戰機。

空軍表示，F16V是針對當前敵情威脅最佳選項，考量美軍各型先進主力戰機均符合我作戰需求，其中，尤以F-16 BLK 70型機人員轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力，並讓大家一起期待新式戰機的到來。

針對美國媒體報導「川普政府同意將售台66架F-16V戰機」，空軍司令部今（16）日表示，空軍向美方提出F-16V新式戰機採購需求案，目前全案刻依程序進行審查作業中，靜待美方正式通知

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法