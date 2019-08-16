34席不分區立委擬上網徵才 柯稱黃國昌驕傲「不會給我吸收」

2019-08-16 10:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲組成台灣民眾黨，意在進軍國會，強調不分區立委會提滿34席。柯文哲接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時表示，34席不分區立委人選不困難，上網徵才，肯定一大堆人來，是否會拉攏時代力量立委黃國昌入黨選立委，柯文哲則說，「他不會給我吸收的，他很驕傲」。

柯文哲昨日接受黃暐瀚主持廣播節目專訪，在今早播出內容。對於34席立委名單，柯文哲有信心說，不會很難找人，上網徵才怎麼會很難，黃追問如何找到漂亮名單，柯笑說，自己練兵、還說第一名要排市府顧問蔡壁如，隨口表示沒有啦，但黨的秘書長最近在徵選。

柯文哲強調，透過立委組影子內閣，代表柯文哲意志在立法院展現，他估計能有10席，其餘沒上就準備進國會辦公室主任或當助理。黃也問前10席不分區立委的人選安排，柯則說，專業就可以。

黃追問「學姊」市府副發言人黃瀞瑩要排第一名嗎？柯文哲表示，黃要排也不是排在前面，到時候在看看，反正就上網徵求，放心、一大堆人的。

柯文哲提到，這次選舉有許多變數，因為小黨林立，他推測立委席次比例不會超過5%一大堆，所以力拚衝過5%。黃問若有10席在立院將是關鍵少數，柯文哲說，這樣一次能有效矯正立院生態，不是丟水球，而是理性辯論，因此民眾黨訴求主張除了藍綠，也給台灣一個機會。

黃暐瀚問10席區域立委是否會在民進黨新潮流立委選區優先提名，對此柯文哲說，區域立委是另一種想法，不見得要找政治人物，也可以找專業人士。黃反問變砲灰怎麼辦？柯文哲則說，無所謂，本來就不太會贏，區域很難贏的，在單一選區制度藍綠已經卡位之下很難，像前民國黨主席徐欣瑩選立委，他當時也覺得有機會下去輔選但還是沒效。

柯文哲表示，單一選區只有第一、第二名，沒有第三名空間，第三跳到第二很困難，而且很容易被邊緣化，所以區域要贏是奇蹟，所以不分區立委是重點，但他對區域立委也可能全部提名形象牌的人選。

黃暐瀚也問若柯是總統參選人，10席不分區立委有機會，但若郭參選還會有10席嗎？柯文哲態度保守表示，再看看，民意如流水，但我們就提出一個概念就是給台灣一個機會，民眾黨以台灣為名、以民眾為本，當作是社會文化運動開始，未來這幾年對台灣政治會有很大的影響。

外界關注柯文哲跟黃國昌的合作動向，柯文哲在專訪時也被問到表示，「他不會給我吸收的，他很驕傲」，柯回憶2013年黃國昌的爸爸在台大醫院開刀，第一次遇到黃，當時黃都坐著沒站著，柯笑說若他不是當醫生，一定也很驕傲，知識分子大多如此，所以之前文化總會秘書長林錦昌（2014年協助柯競選台北市長）曾對他說過從沒看過有人如此興高采烈討論自己（指柯），以第三者角度討論自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法