原音重現！ 吳敦義怒嗆「一中同表」沒資格做國民黨員

2019-08-15 17:53

〔記者林良昇／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱日前接受媒體專訪重提「一中同表」主張，國民黨主席吳敦義在昨天中常會上隔空喊話，要求依循「九二共識、一中各表」，形同「以正視聽」，吳敦義臉書今天更原音重現在中常會的談話，談話中，吳敦義形同對洪秀柱嗆聲，強調不可以隨便講「一中同表」，「如果違背了沒有資格做我們國民黨的黨員！」

吳敦義擔任國民黨主席後，國民黨中常會一向不公開，都由發言人轉述，吳敦義臉書發表約1分鐘「原音重現」的中常會談話十分罕見，向洪秀柱叫陣的意圖明顯。

吳敦義臉書傍晚發出影片，原音重現吳敦義昨天在中常會上與中常委的討論內容，吳敦義首先強調，哪裡有什麼九二共識、一國兩制？完全無關，九二共識是一中各表，這是跟聖經一樣重要，「什麼一國兩制？哪裡能夠亂講！」沒有一中各表的九二共識，哪有從1992年穩定和平的兩岸。

吳敦義說，所以九二共識就是一中各表，堅決反對一國兩制，「這是我們的政策」，我們也不能用「一中同表」，凡是講「一中同表」就是違背黨綱，「不要講那些邪惡的話」。

吳敦義指出，好不容易才有一中各表的九二共識，才能維持兩岸和平穩定發展，不可以隨便講「一中同表」，「如果違背了沒有資格做我們國民黨的黨員！」「這是我們的堅持不會改變」。

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