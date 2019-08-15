陳柏惟臉書說「3Q」 感謝486先生捐款相挺

2019-08-15 08:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕3Q陳柏惟真是超人氣，臉書貼上捐款帳號，就有人捐款，連團購網486先生也捐款捐出20萬力挺，讓陳柏惟感動發臉書說「3Q」。

民進黨、台灣基進合力推陳柏惟參選台中市第二選區後，陳柏惟便公佈捐款帳號，就有支持者熱心捐款，除了有支持者為讓了陳柏惟退柯P的臉書讚捐28萬外，連團購網486先生也捐出20萬。

3Q陳柏惟便在臉書說3Q，在臉書PO文表示，從宣佈參選開始，每天的行程表都很瘋狂，他說，這也沒什麼好說嘴的，「怕熱就不要進廚房」，身在廚房的每一個候選人，大概都在燃燒生命。

陳柏惟在臉書上說，參選是一件很走入社會的決定，得去面對群眾真實的情緒反應，有時會被嘲諷，會被輕視，甚至惡意攻擊，雖然早有心理準備，也難免會覺得疲累。

但同樣的，也會接收到他人無償的善意，他說，有些沒保留的給他中肯建議，有的為他付出時間勞力，有的則是對自己很節儉，卻對他大手一揮雪中送炭。

他強調，這些善意點滴，他都存在心底，很珍惜也很省著用，是支撐他戰下去的電力。

文中指出，收到486先生的暖心義氣，不只想在此公開對486先生說「3Q」，也想對自己參選至今，每一位相信他的人說謝謝，永遠不會忘記，3Q。

陳柏惟感謝486的支持，還在文中稱讚486團購一下，他說「486團購的產品真的很好用，請大家相信大哥的眼光，我買一堆惹，真心推薦」。

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