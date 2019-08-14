參加中元祭放水燈遊行 蔡英文：基隆正脫胎換骨

2019-08-14 20:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承165年的鷄籠中元祭重頭戲-放水燈遊行今晚熱鬧登場，蔡英文總統致詞時指出，「人在做、天在看」，認真努力腳踏實地，這是我們台灣人的做事態度，現在的基隆市長林右昌也是這樣，這四年多來，右昌市長拚市政拚建設，大家有目共睹，基隆正在脫胎換骨。

蔡英文說，這四年多來，她每一次到基隆，都看到基隆這座城市脫胎換骨，相信大家看到眼前的基隆港，一定也有一樣的感覺；蔡英文說，未來的四年，相信不論是軍港遷移、基隆輕軌捷運，在林市長、蔡議長的帶領下，未來的四年，基隆市一定更精彩。

蔡英文說，鷄籠中元祭是全台灣保存最完整的祭典科儀，被指定為第一號國家無形文化資產、台灣十二大無形文化資產，鷄籠中元祭能夠代代相傳，靠的就是鄉親無私付出參與；蔡英文並特別致贈今年輪值主普許姓宗親會的牌匾「闡弘文化」，蔡英文並走下台，在林右昌陪同下，走了700公尺，並且向兩旁的基隆鄉親揮手致意。

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