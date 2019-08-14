大熊、小牛雙辭柯市府發言人 柯昱安臉書透露「無力」心聲

2019-08-14 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕備戰明年總統大選，台北市長柯文哲也正重整市府發言團隊，今（14）日傳出北市府正、副發言人「大熊」劉奕霆、「小牛」柯昱安已雙雙請辭，將由資深外交官周台竹接任。柯昱安稍早在臉書透露，「已經沒有餘力再兼顧日常生活與本業，該是有所取捨的時候。」

柯昱安今天在臉書發文說，以前去演講，我常常拿出自己1天的工作時間表，自嘲自己1天只有不到3個小時經營社群，必須有三頭六臂的本領才能兼顧自己的本業。然而這幾個月下來，面臨新工作的挑戰，每天都有新聞議題要回應、確認與求證，與市長共商每天的聯訪回應，甚至是走上節目第一線來幫市長辯護，真的開拓不少視野。

柯昱安強調，「漸漸發覺自己已經沒有餘力再兼顧日常生活與本業，甚至影響自己的身體健康。」他還說，過於龐大的業務量，不只影響自己在節目上的言談表現，也影響自己過去一手經營的社群績效，「我的極限似乎就到這裡，該是有所取捨的時候。」

最後，柯昱安對「辭去副發言人一職」表示，會繼續留在北市府，未來將專注回歸社群經營的本業，在市政行銷上創造更多元的題材與想法，讓大家跟台北市政府這個公務體系更加親近。貼文一出，不少網友驚覺今天是柯昱安的生日，紛紛說，「生日快樂，加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法