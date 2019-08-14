國防展搶先看》新版騰雲無人機首次曝光！首架原型機12月出廠

2019-08-14 17:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文曾宣示強化「國機國造」政策，並推動高教機與大型無人機建造計劃。國軍現役「騰雲」大型無人機僅1架，未來「量產型」將略有構改，除換裝推力更大的發動機，中科院航空所長齊立平表示，新型無人機包括機體、翼展更長，酬載具有更多選擇，且機身的發動機推力，比現役機種「大好幾倍」。

國防部今日邀請媒體先行參觀「台北國際航太暨國防工業展」，騰雲「二代」無人機的地面測試模型也在今日亮相，對於確切參數，齊立平並未進一步透露，但他表示，該型無人機採用複合材料，部分設備亦有雙備援、三備援等設計，另也納入自動起降、自動連網、多機導控等概念。

至於蔡英文總統稱將量產大型無人機，此構型是否就是量產版？齊說：「應該是」，而空軍也已進入量產準備。

而外界亦關心，騰雲無人機是否具備掛彈攻擊功能？齊立平未承認也未否認，他說，不必聚焦於這個問題，因為也可能掛載通信或救難莢艙。

至於新型「騰雲」無人機研製相關時程，官員表示，首架原型機將於今年12月出廠、明年進行研發測評，後年進行作戰測評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法