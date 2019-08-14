韓國瑜政治獻金 44萬買酒、10萬買保養品和面膜

2019-08-14 15:58

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今發布「政治獻金公開查閱平台」，根據資料顯示，去年九合一選戰曾喊出以「礦泉水、滷肉飯」打天下的高雄市長韓國瑜，選市長的政治獻金收入約1.29億元，其中雜支支出723萬餘元，卻有超過44萬元拿來買包括金門高粱在內的酒類，另花費近9萬元購買保養品，以及1萬餘元買面膜。

根據查詢資料顯示，韓國瑜去年選舉的政治獻金收入是1億2914萬9779元，支出則有1億1408萬5719元，最後剩餘1519萬5060元。其中在雜費支出部分，共有723萬5354元，但裡面卻包含44萬3460元買酒、8萬9400元買保養品、1萬3593元買面膜，這部分佔整體雜費支出約13.4%。

進一步分析，韓國瑜購買酒、保養品及面膜的日期，落在去年11月9日到11月23日之間，正好是選戰如火如荼的決戰前夕，支出對象為競選總部，究竟是為何而買？買來之後的用途為何？可能只有韓國瑜知曉。

有關韓國瑜政治獻金的收入明細，個人捐贈收入是1億849萬135元、營利事業捐贈收入為1315萬3575元、政黨捐贈收入是300萬元、人民團體捐贈收入是60萬5千元、匿名捐贈收入是388萬9909元、其他收入則是1萬1160元。

至於韓國瑜政治獻金支出明細，人事費用支出295萬9551元、宣傳支出為7364萬3115元、租用宣傳車輛支出252萬8673元、租用競選辦公室支出19萬38元、集會支出2087萬5208元、交通旅運支出156萬3842元、雜支支出723萬5354元，返還捐贈支出505萬9938元，繳庫支出3萬。另有一筆購買金錢以外的財產13萬1000元。

此外，國民黨在去年11月19日曾經有一筆290萬元政黨捐贈收入給韓國瑜，不過在11月30日韓國瑜即返還國民黨。

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