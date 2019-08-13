國民黨中常委要求開除楊秋興 高市黨部正蒐集資料

2019-08-13 17:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對前高雄縣長楊秋興昨深夜臉書發文批評韓國瑜，國民黨中常委要求開除楊秋興黨籍；國民黨高市黨部主委莊啟旺表示，今天黨部不論是電話或網路，皆湧入許多抗議聲浪，黨部正在蒐集相關資料，會反應給中央。

莊啟旺認為，陳宏昌與楊秋興兩人的情況有差異，陳宏昌透過麥克風，說詞都非常肯定，並且站在蔡英文總統旁助選；楊秋興在臉書發表文章，內容有許多不確定的語氣及問號，對於這些疑問句，所要表達的真正意義為何？黨部正進行相關調查，並與律師討論文章爭議點。

莊啟旺說，楊秋興在本黨執政時，曾任行政院政務委員兼南服中心主任、黨政平台召集人、代表國民黨競選高雄市長、選後轉任台鹽董事長；國民黨長期對楊秋興有諸多愛護及栽培，關於楊秋興此次言論引發諸多爭議，黨部持續蒐集資料外，也會將民眾提供的意見，全部反應給中央黨部，由中央做最終決定。

此外，在本黨總統候選人提名後，現任黨代表敖博勝曾在電視評論節目上指出，「聽跟韓國瑜喝過酒的長輩說，用匪類來形容都太輕了」、「韓國瑜當國民黨的候選人，會帶著國民黨走向萬劫不復之地」一再抨擊韓國瑜；敖還用「我愛國民黨，但我更愛中華民國」的說詞，來包裝自身言論。

莊啟旺說明，總統初選已結束，應全黨同志團結一致，全力支持本黨提名同志，高雄市黨部已責成所屬區黨部，對此進行黨紀處分。

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