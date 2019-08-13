嗆韓旅日中國人再發文：我嗆的是親中賣台派

2019-08-13 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前在桃園進行參香之旅，遭一名中裔旅客與其同伴比「倒讚」嗆聲，該名男子近日在臉書PO文，除透露自己是一名工程師、已居住日本逾30年外，更詳細解釋當天為何「深入敵營」，與同伴2人前往韓國瑜造勢現場嗆聲的心路歷程。

嗆韓「亡國佬」的中裔工程師昨晚在臉書撰文表示，8月3日當天在偶然之下路過韓國瑜造勢現場，由於同伴深綠台灣人的背景，眼見一群人揮舞著國旗吶喊便走了過去，「我一看那架勢，她這是又要深入『敵營』了」。

他坦言，過去在台灣街頭遇見藍營的團體造勢時，同伴就曾數度上前比倒讚，呼喊過反國民黨口號，「每次我都會跟進，怕她一人吃虧被欺負或發生意外，而這次也一樣」。

這名中裔工程師進一步表示，由於自己不是台灣人，雖然素來對台灣民主選舉既羨慕也感興趣，但過往一向抱持「不干涉內政」的態度在看待台灣政治，故這次嗆韓的行為，「不如說是嗆親中賣台派，只是那天恰好是親中賣台派代表人物之一的高雄市長韓國瑜而已」。

他接著話鋒一轉，表示自己前半生在獨裁專制的中國度過，後半生在比台灣更成熟的民主國家日本生活，深刻體會前述兩種社會制度的巨大差異，對共產黨的伎倆與騙術更是相當熟悉，「所以如果由我來提醒台灣人，說服力一定會比任何一個台灣人有影響力」。

中裔工程師直言，基於前述理由，對親中也就是親近獨裁專制的台灣政客採取絕對反對的態度，是理所當然的，他強調自己「對保衛台灣民主具有義不容辭的責任感，而這種責任感沒有國界」。

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