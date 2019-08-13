廢印花稅地方稅損 主計長：中央補足說到做到

2019-08-13 15:24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院擬廢除印花稅，近來引發多位藍營縣市長及無黨籍台北市長柯文哲等縣市首長的疑慮，行政院長主計長朱澤民接受本報訪問時表示，將來《印花稅法》在立法院廢止後，對於地方的印花稅稅損，中央將會補足，該給地方的錢不會少，行政院長蘇貞昌也已表明廢除印花稅後，如果造成地方稅收短收，當然都由中央全額補足，朱澤民說，這件事中央將說到做到！

媒體追問，雖然政院一再強調會補足縣市的稅損，不過，地方縣市長迄今仍有不少反彈聲浪，朱澤民則說，蘇貞昌院長承諾地方稅收的短收中央會全額補足，行政院已經說得很清楚，難道蘇院長說的話不算數？

面對新北市長侯友宜質疑說，中央雖稱取消印花稅後，會用其他財源補足地方稅損，但到底用什麼財源並未說清楚，會不會挖東牆補西牆？

朱澤民則說，目前《印花稅法》的廢止案尚未通過，廢止的法源沒通過，行政院要怎麼編預算撥補給地方？由於法源還在，如果現在就編預算是自相矛盾，等廢止案立院通過後，中央自然會找財源。

朱澤民表示，至於中央用什麼財源撥補給地方，等立院廢止《印花稅法》之後再來談。他強調，這筆錢中央一定會給！

外傳財政部已將《印花稅法》的廢止案提報行政院，將在明天院會通過，不過，據了解，政院明天院會並未列入此案。

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