時力路線之爭？ 決策委員選舉 陳惠敏曾遭質疑不公

2019-08-13 15:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕邱顯智昨宣布辭去時代力量黨主席職務後，包含陳惠敏、徐永明在內的多位決策委員公開發表聲明，向邱表達慰留之意。不過據了解，陳惠敏在今年初競選決策委員時，曾因身兼黨中央秘書長與決策委員候選人雙重身分，卻未遵守利益迴避原則，遭選委會調查。最終選委會雖認定陳惠敏的爭議事件未必明確影響選舉結果，但因故延遲發予陳惠敏當選通知，同時建議黨中央應明定參選人的相關利益迴避原則。

此調查報告在今年初時力第二屆決策委員選舉結束後完成。報告內容指出，1月4日黨中央秘書處曾與選委會、監委會達成協議，將在21日進行決策委員號次抽籤，但時任黨中央秘書長陳惠敏卻在13日單方面逕自取消抽籤、並未明確說明取消原因，同時於數日後登記參選。

報告指出，陳惠敏透過秘書長職權取得後台管道，替同時參選的另外10位候選人登記參選、造成連號，引起其他候選人不滿，質疑選舉不公，因此選委會最終公告，重新抽籤、並延長決策競選時間。

據了解，由陳惠敏自後台協助登記的11位決策參選人中，有多位參與共同發表昨日慰留邱顯智的聲明。

報告並指出，陳惠敏「具候選人身分涉入黨務」，內容提及陳惠敏在登記參選決策委員後，曾於「中央黨部工作會議，對選務工作進行意思表示」，選委會認為，候選人應迴避選務工作，一旦參與達一定程度，則失去參選、助選正當性，此為基本專業倫理；報告表示「裁判不能制定比賽規則、規畫場地後，最後一天登錄為選手下場比賽；中選會主委、委員、職員，也不能於參與制定選舉投票規劃後，成為候選人」。

據悉，陳惠敏對選委會提出的質疑回覆，強調自己「既無破壞選舉公平與程序的意圖，更無濫用職權影響選舉結果的動念」，針對選委會「專業腳色分際認知不足」、「程序不當」等說法，陳惠敏對此表示「恕難承受」，並對於選委會僅對她個人進行調查表示難以同意。

報告最終建議，選委會認為，此事件未必明確影響選舉結果，因此最終仍決議發給陳惠敏當選通知，但其候選人身分與秘書長職權執行選務，「未利益迴避，欠缺專業倫理與程序正義之行為，仍需於選後徹底進行人事與制度檢討」，建議決策會應將此案連同其他相關事務移送紀律委員會調查。

陳惠敏於決策委員改選後，自行宣布辭去黨中央秘書長職務。

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