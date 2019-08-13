解放軍8月軍演 國軍智庫：中國文攻武嚇只會多不會少

2019-08-13 12:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國防部在上月宣布於「東南沿海」組織演習，相關演訓已在本月初落幕，但仍引發各界高度關注。對此，我國國防部智庫「國防安全研究院」在最新一期週報指出，中國對台採軟硬兩手、文攻武嚇策略，以軍演搭配輿論操作，隱真示假、以假亂真，未來只會多不會少。而解放軍聯戰能力發展，也將是應長期觀察的重點。

這篇由國防院先進科技所研究員林柏州撰寫的報告指出，中國此次在舟山島、東山島附近海域的演訓，演訓範圍未與陸地接壤，推測可能為火炮、海、空軍投彈、火箭軍試射等，雖不能排除測試特定系統，但應無兩棲登陸課目。不過，部分中國傳媒或軍事評論家卻稱此次可直接封鎖台海南部、將進行「反介入/區域拒止」、兩棲登陸演習等，甚至還有消息稱「台灣已經發布『教召令』，動員全台役男」，這些多屬於臆測，事後亦證明和事實不符，中國官方也未公布參演細節，似乎刻意留給外界解讀空間。

該報告也研析此事件的輿論熱度，該報告指出，在美國對台軍售後，中國外交部先是在上月9日呼籲美方撤銷對台軍售計畫，中國國防部更在14日發布軍演訊息，但內文僅二段話。

但中國鷹派官媒「環球時報」隔日卻引述匿名人士大作文章，發布此次軍演可能由中央軍委聯合作戰指揮中心組織等言論，該文章也指出西方媒體僅將對台軍售、我國總統蔡英文訪美形容為軍演背景，但台媒解讀卻著重於中國對美台關係升溫的抗議、不滿等，形成「外媒冷、台媒熱」的報導氛圍。

此外，報告指出，此次的演訓規模等細節，外界不得而知，但「環球時報」的報導也承認，解放軍每年都會常態性地於東南沿海地區舉行各類軍演。因此，此事和美國對台軍售、我總統過境美國無直接關聯，可能僅時間上巧合。不過，如中方能在巧合時間點操作成為對台軍事恫嚇，「何樂而不為」？且現今媒體、網路訊息即時性等，要對台灣產生輿論非難事，中國對台採取軟硬兩手、文攻武嚇策略，以軍演搭配輿論操作，隱真示假、以假亂真，在未來只會多不會少。

不過，該報告也認為，中國國家主席習近平盼提升聯合作戰能力，成為世界一流軍隊，且中國關注的安全議題都涉及第三國的可能干預，因此除傳統戰力，更需發展反太空、電子、網路聯合戰力，根據中國去年公布的「新軍事訓練大綱」，解放軍應堅持聯戰聯訓、為戰而訓、戰訓一致，推動戰備週期制、滾動訓練制等。這顯示未來長期關注其軍演的重點，應置於例行性、常態性的跨戰區、聯合作戰能力的觀察，以瞭解解放軍的戰力進展。

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