美方官員層級未定 TIFA今年恐再次停開

2019-08-13 12:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議停開兩年，外交部今天表示，最近和貿易代表署（USTR）密切聯繫，希望恢復會談，不過美方並未確切表達會派哪個層級的官員來台。外交部並說明，由於TIFA是次長級會議，若沒有次長級官員開會就不能稱之為TIFA，但在該架構下相關議題諮商並未中斷。

TIFA是台美雙方目前最重要雙邊經貿高層諮商管道，過去兩年因美方人事懸缺、美中貿易戰與美國及多國個別談判時程等因素，已經兩年沒有召開。

外交部北美司司長姚金祥今天在例會中回應提問說，希望今年如期召開，我方最近也和美國貿易代表署（USTR）密切聯繫，希望能夠恢復會談，或至少在TIFA架構下繼續經貿議題諮商。

姚金祥說，美方回應時未確切表達今年會派哪個層級來台，而由於TIFA會議是次長級會議，如果美國貿易談判副代表沒有來，就不能說是TIFA。

但姚金祥強調，在TIFA架構下，相關官員還是能做相關議題的諮商，例如過去兩年都有代理助理貿易代表層級來台，諮商並未中斷。

美國前對華事務副助理貿易代表艾特巴赫（Eric Altbach）今年4月曾表示，美台貿易議題不只有美豬、美牛，而應更廣泛地思考共同解決關切的貿易議題，包含簽署自由貿易協定，讓雙邊經貿關係持續發展。

艾特巴赫也直言，雖然美方正在處理美中貿易談判，但台美貿易關係也很重要，他認為「今年應該要召開TIFA會談」，透過高層對話來解決貿易問題。

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