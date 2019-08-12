楊秋興批操作權術如共產黨 韓國瑜陣營：將研究法律責任

2019-08-12 23:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興今晚10點12分在臉書發文指稱，國民黨主席吳敦義最喜歡背訟禮運大同篇108字，其中，最重要的就是「選賢與能、講信修睦」，然今國民黨總統提名人韓國瑜卻與背道而馳，「既不賢又不信不睦」，並指韓國瑜擅長操作權術，最典型的庶民與權貴二分法，正是共產黨的鬥爭方式。

韓國瑜競選辦公室表示，針對特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，「我們不願意隨之起舞」，會請律師團隊蒐證並研究相關的法律責任。

楊秋興說，韓國瑜這個人輕諾寡信，這就違背「信」了，自稱以前「吃、喝、嫖、賭」樣樣來，那這樣還有「賢」可言嗎？由入主市政八個月來的表現，「也可看出不『能』啊？整天耍嘴皮到處敵對、那有『睦』呢」？

楊秋興指出，韓國瑜自己説不愛錢，然在107年11月17日鳳山造勢時，承諾要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢什麼才是愛錢呢？

他進一步質疑，韓國瑜最擅長打預防針，自承20年前多麼靡孄，現在已改頭換面，且還背訟心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，但「小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌、趙守博呢」？

楊秋興認為，韓國瑜擅長操作權術，最典型的庶民與權貴二分法，正是共產黨的鬥爭方式，由其申報的現金存款、30多張儲蓄型保單、高級違規農舍、高級電梯別墅，哪裡是庶民啊，何況家族當了那麼多屆的議員、立委，是權貴吧！

楊秋興直言，韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable（檯面下）的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清楚，監察院申報單據都已握在民進黨手中，「單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢」？

楊秋興說，韓國瑜2001年到2009年被起底在北京大學念政府管理學院博士班長達9年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間，韓國瑜一直自稱是「潦倒落魄在山上修行」帶過，其實是「在大陸潛修」，今已露出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在啊！

楊秋興強調，「難怪蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜」，「在初選過程？整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人啊，我們知之甚詳！但很遺憾卻影響了黨的決策與走向」。他認為，吳敦義說絕不會「換韓」，但這就暴露出韓國瑜的不適仼與國民黨的危機。

楊秋興還向韓國瑜喊話，聲稱包括美國在台商會早就預料會有「換柱2.0」，人家有自知之明，既如此韓國瑜最了解自己，「不要繼續害了黨，害了中華民國」，尚可保全市長寶座，「這才是智慧聰明之舉啊」！

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