3離島縣長赴國台辦 上週三申請報備、週五核可

2019-08-12 20:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國停發赴台自由行通行證，金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應與澎湖縣長賴峰偉3人今赴北京國台辦，爭取離島自由行。陸委會今天表示，3縣縣長於8月11日至13日赴中國國台辦等行程，移民署於8月7日接到縣府申請，經會商後於9日同意該案。

中國自8月起暫停47個城市人民來台自由行，金門、馬祖與澎湖3離島的縣長，今天下午拜會國台辦主任劉結一，盼爭取中國對台旅遊政策，能對3座離島有所區隔。

蔡總統今天表示，將請陸委會了解3位首長是否報備。陸委會今天則說明，3縣縣長於8月11日至13日赴中國拜會國台辦等行程，移民署於8月7日接到縣府提出申請，經會商後於9日同意該案。此外，根據相關規定，3縣長回台後必須在1個月內提出交流報告。

陸委會同時提醒，中央政府除同意其申請案外，也指出，中國大陸自今年初推出「習五條」以來，不斷推動「一國兩制台灣方案」，在國際上打壓台灣生存空間，在各項正常交流中也橫加阻礙，包括中斷陸客自由行、封殺金馬獎，更對台商進行「獵巫」的網路搜索與檢查、要求政治表態。

陸委會強調，「陸方不斷施壓企圖在於希望台灣內部對立、分化」，呼籲全體國人此時更應團結、共同面對，避免落入統戰陷阱。

陸委會也重申，台灣一直歡迎陸客來台觀光，也歡迎兩岸正常有序交流，但陸方始終不願承認、面對中華民國存在的政治現實，更企圖透過各種經濟手段強逼我方接受其政治主張。陸委會能理解我離島縣長於此時赴陸的目的，但也要正告中共當局，持續透過經濟利益施壓，我全體人民都不會因此屈服，對於兩岸關係的惡化，中共當局也必須負起全部的責任。

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