澎湖縣長再度赴中爭取區隔對待 各界不看好

2019-08-12 18:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任以來，5度前往中國爭取觀光客源，此次偕同連江、金門縣長前往中國北京拜會國台辦主任劉結一，爭取離島小三通解禁，並將離島與台灣本島區隔對待，澎湖旅遊業者不看好，縣議員陳慧玲善意提醒小心統戰。

旅遊業者表示，中國全面停止小三通，將由秋季起實施，對於主要為春夏觀光旅遊的澎湖，其實影響不大，同時賴峰偉前4次前往中國，爭取遊輪彎靠澎湖、中國上海與澎湖機場直航及澎湖媽祖與中國泉州媽祖直航等，至今只有一航次郵輪、一班直航班機，宗教直航雖然成行，但澎湖的信徒比中國泉州信徒還多，經濟效益不大，因此有網友直批浪費公帑。

民進黨籍縣議員陳慧玲雖肯定賴峰偉縣長為了澎湖的觀光發展不辭辛勞，前往中國北京遊說離島的自由行解禁，並將「赴台」與「赴金馬澎」區隔對待，展現出積極行動力，但也善意提醒賴峰偉，與中國官方談論任何事情或協商，都要站在國與國的對等立場，如果要簽訂任何條件交換的協議，皆應報准主管機關陸委會。

另外，前幾年中國旅行團經澎湖中轉台灣最盛的時期，一條龍的經營方式讓在地觀光相關業者無法得利；近幾年中國遊客來澎數大為減少，但澎湖反而來客數屢創新高，證明了中國觀光客並非萬靈丹。雞蛋不要放在同一個籃子裡，走向真正的國際化才是澎湖觀光的未來。同時統一台灣本就是中國對台工作的終極目標，且對我文攻武嚇及各項打壓作為從未停歇，敦請賴峰偉銘記。

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