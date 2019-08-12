陳宏昌批韓被黨紀處分 陳其邁：政治人物要有雅量

2019-08-12 18:24

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨中央評議委員會委員陳宏昌昨力挺總統蔡英文連任，並稱被兒子質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」狠批高雄市長韓國瑜，卻被國民黨黨紀處分；行政院副院長陳其邁今下午受訪表示，這是國民黨的家務事，但他認為，政治人物要有雅量，接受不同的意見，不要動不動霸凌別人或政黨就要黨紀處分，這個太可怕了！

陳其邁日前也批評韓國瑜到南投拚選舉，心不在高雄；韓國瑜的全國競選總部執行長林國正回應，奉勸陳其邁不要太多政治話。對此，陳其邁今下午出席「台灣橋頭科學園區產學策進會」後受訪時表示，高雄市在淹水，市長跑去選舉，大家都會有同樣一些看法，最重要還是要問高雄市民，怎麼去看這件事情。他強調，「民之所欲，長在我心，如果無心，我也無話可說。」

另外對於林國正指出颱風天桃園市長鄭文燦去日本，也沒有聽到陳其邁提到市長不在桃園。陳其邁則表示，桃園市長在日本進行城市交流，見了日本前總理大臣，這是公務，而韓國瑜是去挖椿腳、去選舉，從市長當選後就忙著選舉，這件事應該要問高雄市民和桃園市民如何評價。

陳其邁表示，陳宏昌與前勞委會主委趙守博一批評，就要霸凌、罵人家，這當然國民黨家務事，但政治人物可受公評，要有更多雅量，尤其是救災防災，大家都很關心，不管中央地方或首長，都要感同災民的感受，政治口水，大可不必。

對於陳宏昌遭開除黨籍的看法，陳其邁說，這是國民黨的家務事，但政治人物應該要有雅量，接受不同意見，不要動不動就霸凌別人或是政黨就要黨紀處分，這個太可怕了。

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