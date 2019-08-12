區域立委布局 羅文嘉：與時力協調不拘形式

2019-08-12 11:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨尚未完成的20個區域立委徵召提名作業，民進黨秘書長羅文嘉今表示，8月21日將再開中執會，進行第3波提名，並希望完成8成的提名進度。至於第3波提名前，與時代力量是否還有「二次會」討論明年區域立委布局？羅文嘉說，協調溝通應不拘形式，有協調需要、條件，都可以協調，有時拘泥形式，反而沒辦法談實際的東西。

羅文嘉表示，8月21日將再開中執會，進行第3波提名。在目前尚未提名的20個區域提名完成後，9月開始，才會展開民進黨不分區提名作業。

媒體詢問，民進黨與時代力量主席等上週曾會面，僅達成「針對明年立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識，在8月21日中執會第3波提名前，兩黨是否再就選區規劃再談？

羅文嘉說，他認為協調溝通應不拘形式，有協調需要、條件，都可以協調，但目前還沒有談過。有時拘泥形式，反而沒辦法談實際的東西，合作是希望對雙方有利、互相尊重的合作，民進黨一直保持這樣態度，沒有改變。

對於總統蔡英文昨到高雄文武聖殿參拜，代立委管碧玲宣布，將爭取不分區立委，羅文嘉表示，包含總統、任何人都有權利和關心可以提出人選，但最後還是要按照民進黨作業程序來完成。

羅文嘉也說，管碧玲是因高雄立委選區的減少，管在立院的表現有目共睹，推薦她的人很多，認同她繼續在民進黨在立院堅守崗位的人也很多，但不分區立委所有作業程序，要等到8月底完成區域立委布局後後才會展開。

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