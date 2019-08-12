為了下一代 周江杰擬披掛參選竹縣立委第二選區

2019-08-12 10:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕兼任民進黨發言人的原客家部主任周江杰，今天將轉任黨新聞部主任，民進黨中央黨部並規劃他參選新竹縣第二選區立委；對此，周江杰今天表示，前線需要作戰，戰士沒有選擇戰場的權力，「為了我們的孩子，雖然我原來沒有再投入選舉的打算，只能拔刀再戰！」

新竹縣立委新增一席變成兩席，國民黨人選經黨內初選已確定，第一選區由現任立委林為洲爭取連任，第二選區為新竹縣議員林思銘上陣；國會政黨聯盟新竹縣議員邱靖雅積極佈局第二選區，第一選區可能推出吳旭智；民進黨人選則遲未明朗化。

前綠黨新竹縣議員周江杰，2017年7月因議會通過調降非自住房屋稅率辭職後，去年5月加入民進黨並接任客家部主任兼黨發言人，全力協助輔選工作。據了解，隨著明年元月大選將至，由於黨中央積極勸進的前客家部主任鄭朝方已表達無意願參選立委，如無意外，下週三將正式徵召周江杰投入新竹縣立委第二選區。

現年38歲周江杰，對於可能將回到竹東老家參選，他表示，第二選區內不同鄉鎮需要面對的問題不同，比如竹北東區就年所得或可支配所得雖不是全國最高的區域，但呈現的是一個相當均富的環境；但他認為就公共建設來說，可能受限新竹縣政府的財政情況，沒有辦法與更大的城市相比，這中間的環節需要被處理。「我認為只有公共建設被打開，才能把城市發展的紅利外溢到竹北以外的鄉鎮。」

周江杰表示，第二選區另一邊是台3線沿線的區域，人口外流或人口結構年齡偏高的情形，是他認為第一順位要面對的事情。人口外流要如何在不進行大規模開發的前提下，透過地方創生的概念，予以更細緻的處理；人口結構年齡偏高，則是長照的服務需要再進一步深化。

他說，前線需要作戰，戰士沒有選擇戰場的權力。民主的防線不能潰散，好不容易推動的社會轉型不能倒退。雖然他原來沒有再投入選舉的打算，但為了下一代，只能拔刀再戰；屆時，他也考慮可能會像2014年參選竹東、五峰選區議員一樣，靠走路、騎腳踏車等各種不花很多錢的方法，來迎戰對手。

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