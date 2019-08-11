玄機？「抗韓戰神」到彰化講完就選立委 外交官劉仕傑呢？

2019-08-11 22:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台水董座、前彰化縣長魏明谷在暑假推出彰化青年座談會，民進黨籍的魏明谷，分別邀請台灣基進陳柏惟，以及社民黨劉仕傑；而陳柏惟日前已宣布與民進黨合作，投入台中市第二選區立委選戰；而劉仕傑今天則是口風很緊，面對媒體詢問，沒有給予明確的回答！

魏明谷表示，他舉辦青年座談，則是希望聽聽年輕人的聲音，目前台灣政壇小黨林立，民進黨面對明年大選，為了捍衛台灣主權，勢必要尋求有台灣理念的小黨來共同合作，陳柏惟就是一例。

魏明谷說，陳柏惟與劉仕傑都很年輕，不只是有網路聲量，口才都是一級棒，連他從政多年在場聆聽，覺得兩人都是人才，加上，兩人都曾經有參選的經驗，未來在政壇都會發光發熱。

由於陳柏惟在於7月底到員林參加座談會，隔沒幾天，就宣布與民進黨合作參選台中立委，有「抗韓戰神」封號的陳柏惟，要挑戰的正是實力堅強立委顏寬恒，許多人都覺得魏明谷真是「眼光獨到」！

今天是外交官劉仕傑到彰化市參加座談會，對於媒體提問會不會投入選戰，劉仕傑沒有明確回應。

不過，魏明谷則表示，劉仕傑曾代表社民黨參選過台北市議員，臉書貼文明確力挺小英政府，無論未來會不會與民進黨合作來參選，但民進黨與理念相近的小黨合作，則是明年大選要打贏選戰選戰的必要對策。

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