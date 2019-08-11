手搖杯表態風暴延燒 外交官劉仕傑有話對小英說‧‧‧‧

2019-08-11 19:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕正當台灣手搖杯深陷政治表態風暴當中，青年外交官劉仕傑今天表示，他支持小英政府，但請「台派」朋友好好思考，一旦抵制行為或是情緒推到極致，會不會把中間選民給嚇跑了，請在標註敵人的同時，不要把原本的朋友給趕走了！

劉仕傑今天接受台水董事長、前彰化縣長魏明谷邀，在彰化市舉行彰化青年講論會，針對媒體提問有關手搖杯的政治表態風暴，劉仕傑強調，他個人是支持抵制行為，但是有多少決心，真的可以做「China-free」（無中國狀態）？抵制造成裂縫，台灣人可不可以承受？

劉仕傑強調，中國因素無可避免地存在在全台灣生活中，台商去中國打拚也很辛苦，許多時候是被迫表態，尤其是中小企業可能不想在政治上做出這麼大的關連，「如果我們做這樣強烈切割，會不會傷到原本支持朋友的情感」？

因此，他認為，小英要爭取連任，就是要爭取中間選民的認同，就要更有耐性的溝通，讓中間選民理解，而不是用貼標籤式、一刀切割的方式，把中間選票把它推走，處理上要很細緻，這不是貼標籤式，或是一刀斷裂式的切割，而是更有耐性的溝通。

劉仕傑強調，中國不等於中國人，中國不等於中國政府，中國經濟，全世界都是無法避免的存在我們對中國要採取的距離與態度，在還沒有全民共識的時候，就不應該採取斷裂切割或是貼上標籤。

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