和柯市府較勁？ 蔡英文喊話：中央力挺北士科

2019-08-11 14:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕蔡英文總統力拚2020連任，今天上午赴台北市北投三王宮參拜，周邊恰巧是台北市近年大力推動的北投士林科技園區，蔡英文發表談話時特別強調，該科學園區雖然是台北市政府推動，但中央勢必要會投入資源，一定要成功，對鄉親喊話「大家放心，我繼續當總統，這沒有問題」，頗有跟角逐總統聲浪高的台北市長柯文哲踢館較勁意味。

蔡英文今天到北投三王宮參拜，爭取連任台北市立委第一選區（北投、士林）的民進黨立委吳思瑤緊跟陪同。吳思瑤致詞提到，北士科是北台灣科技廊帶最後一個發展動能，雖然是北市府主責開發的科學園區，但她全力爭取中央支持，也感謝蔡總統給北投這麼好的禮物。

對於士北科發展，蔡英文致詞表示，她聽吳思瑤說，這是北部最重要、也可能最後一個科學園區，雖然是台北市政府開發，但是將來一定中央各部會投入資源，讓科學園區開發可以成功，「大家放心，思瑤繼續當立委、我繼續當總統，這沒有問題」。

蔡英文接著細數過去3年政績，笑稱以前總統不敢做的事她都去做，如今3年過去，政績一項一項顯現出來，今年第二季績經濟成長率，是亞洲四小龍第一名，今年後半年會更好，也會創造更多工作機會，且今年5月減稅有感，是有史以來台灣最大減稅。

蔡英文還提到，她積極推動老人長照，國民黨說老人照顧要收長照費，但她沒收長照費，也沒收長照保險費，而是籌措經費來照顧長者，讓照顧據點增加很多，未來也會增加更多，且功能會越來越強。

「有人問會不會債留子孫？」蔡英文說，事實上前2年政府預算執行結果，都還有剩餘、沒有多舉債，強調她任內嚴守財政紀律，不債留子孫，並形容現在執政是「一層樓一層樓蓋房子，台灣將來會蓋出一棟非常漂亮的房子，又美麗、又堅固，盼大家再給蔡英文4年」，現場鄉親熱情回應「好」。

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