民代、里長辦親子烘焙活動 家長帶小孩來「放電」

2019-08-10 23:10

〔記者王捷／台南報導〕小朋友體力好、愛玩不睡覺，讓許多新手爸媽受不了，立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍與北區文元里吳春美里長合作，上午舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，請網路知名的「拉拉老師」教導小朋友製作蛋糕，讓爸媽帶小朋友參加親子活動，適時「放電」，減少父母負擔。

除了做蛋糕，還有老師帶領親子說唱跳舞、製作趣味小玩具，整個活動中心都是孩子們的笑聲。小朋友們穿著小小圍裙跟廚師帽，用稚嫩的小手剝著巧克力塊，一邊用打蛋器攪拌麵糊。

陳亭妃與陳怡珍在各組間穿梭幫忙，甚至有小朋友用童音大喊，「阿姨！我手好痠，幫我攪拌。」家長感謝委員舉辦這麼好的親子活動，不僅可以讓小朋友體驗烘焙的樂趣，更讓孩子有放電的空間，一舉數得。

陳亭妃說，為感謝父母平時照顧孩童的辛勞，在感恩的8月裡舉辦親子烘焙活動，帶著小朋友做出美味可口的蛋糕，送給爸爸，感謝父親無怨無悔的付出，已經好久沒有體驗烘焙的樂趣，跟孩子們一起打蛋、加奶油、攪麵糊，最後看到漂亮的成品，實在很有成就感。

怡珍說，烘焙拉拉老師在永康很有名氣，好不容易替社區爭取到檔期，假日看著里內的家長帶小朋友出來參加活動，瞬間充滿朝氣，孩子源源不絕的活力是發想創意的原動力，未來會不定期舉辦類似活動，期待看見小朋友無憂無慮的歡笑。

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