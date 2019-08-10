「一點點」親中？ 主管透露：50嵐只留給台灣

2019-08-10 22:06

〔記者王捷／台南報導〕中國飲料店「一點點」疑似親中行為，遭起底與台灣50嵐有關，但50嵐內部主管強調，50嵐沒有授權品牌給「一點點」，該品牌的行為要自行負責，同時中國也有許多冒用50嵐名稱的飲料店，也與台灣無關，創辦人「馬先生」一直把50嵐這個品牌留給台灣。

過去50嵐傳的創辦人「馬先生」無論遇上任何問題，從未出面澄清，相當神秘，這次也不例外。不過內部高階主管指出，50嵐品牌是以授權制，馬家親戚分別管理台中、台北區的50嵐，台南由馬先生親自督軍，高雄區的50嵐是由馬先生當兵時的好友郭先生來管理。

主管指出，但一談到國外授權，馬先生從來不放手將50嵐帶到國外，各區的管理者為了拓展事業，只能以自創品牌到國外發展，其中台中區的50嵐，是到新加坡註冊自營品牌「KOI」，到現在全世界都有「KOI」店面，但「KOI」從未強調與50嵐的關係。

台北的50嵐管理者則是到中國開設自營品牌「一點點」，遇上這次的親中風波，「一點點」在公告上卻引用50嵐的公告，指出50嵐未在海外授權，但又附上「一點點」聲明，指出該公司與50嵐台北總部是關係企業。對「一點點」的作法，50嵐內部傳出不滿聲音，僅強調50嵐只留在台灣，沒有授權給品牌到國外。

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