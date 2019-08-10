台中議會遲到又要早退 黃國昌：盧秀燕日子過得這麼爽快

2019-08-10 18:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員8日起開臨時會，議員連續2天開會遲到，昨天針對審查台灣燈會等專案報告，中場藍綠為3.5億墊付案吵翻天，議會一度還要為市府普度提早散會，議員大罵「搞什麼鬼！」立委黃國昌也PO文指台中市議會因人數不足延遲到11點「難怪盧秀燕日子過得這麼爽快，整個台中市政螺絲已經掉滿地，議員連到議會聽取報告進行質詢，都這麼懶散！」

市長盧秀燕上任以來空污、花博、老人愛心卡、社會住宅、台中購物節、台灣燈會等施政引發爭議，黃國昌也關心台中市府會執政與監督情形，卻發現開會首日原定10點開議，卻遲遲不開，還致電詢問總機回覆是「議員人數不足」無法開，他也等到過11點，發文「終於開始了！」終於明白「難怪盧秀燕日子過得這麼爽快」的原因。

昨天第2天議會專案報告仍遲到1小時開會，會中市府以中元普度（市長、局處首長要回市府拜拜）要求提早散會，引發多名議員不滿才繼續，江肇國就氣憤指燈會專案報告，市府竟安排普度，不給質詢「盧市府的台灣燈會到底有什麼鬼？連中元普度都拿來阻擋議會監督，難道只對好兄弟負責，不用對市民負責！」

民進黨團總召李天生嘆，形勢比人強，民進黨議員只能更努力！議會65席有40人為泛藍議員，正副議長也都是國民黨籍，透過議事運作和執政優勢的確要讓盧市長「好過一點」像開會只要簽到議員過半就能開會，但議會常以有事協商、準備為由延遲開會，他認為開會時間必須制度化，現在綠營議員也以議事規則、技巧監督市政，未來也會有更激烈的手法，力爭市民利益到底。

台中市副議長顏莉敏表示，9日時下午就有在會中先徵詢議員，因市府普度要第一輪發言完是否能結束，現場議員都沒有意見，等到有議員要發言時再做提醒時，就有議員不滿抗議，她也立刻嚴正要求市府普度不應安排在議會時間，並繼續開議，至於黃國昌批評開議延遲，她表示，台中市議會開議時間行之有年，也不影響問政品質，尊重立委關心；國民黨團書記長張瀞分則說，開會時間有共識。

而黃國昌臉書PO文引發網友熱議，網友說「媽媽市長現在放暑假了」、「可能議員們去購物吧！台中購物節抽豪宅」、「議員要爽當是不是可以很爽當」、「台中人自己選的，自己想辦法罷免吧！」、「不用監督台中了啦，台中自己有自己的玩法」也有人質疑黃國昌管太遠，也立刻有網友回應「黃國昌是國會議員啊，台中市現在每件事都喊沒錢中央不補助，黃國昌要審中央預算是該瞭解啊，是其他立委太混吧！」

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