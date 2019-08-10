不給糖就搗蛋？ 交部批評中市府只放話要經費

2019-08-10 19:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市交通局長葉昭甫於市議會專案報告時，重申大台中山手線經費應由中央全額補助。交通部人員今（10）日表示，地方爭取軌道建設，中央訂有補助辦法，盧團隊明知全額補助不符規定，財務計畫仍按照原訂規劃也未修正，只放話要經費，市府「不給糖就搗蛋」，這種爭取建設的決心讓人質疑。

葉昭甫昨在市議會專案報告說，山海環線計畫（俗稱大台中山手線）總經費714.02億元，中央補助353.29億元，市府負擔360.73億元。考量鐵路屬於中央財產，未來興建營運與產權歸屬中央，因此市府將全力爭取由中央專案全額補助經費。

交通部人員說，地方爭取軌道建設，中央本就訂有補助辦法，地方要自籌22%經費。中市府口口聲聲要中央全額補助，要向中央爭取經費，卻不提出具體計劃，甚至財務計畫仍按照原訂規劃也未修正，令人質疑是真心為台中市爭取建設，還是盧市府慣用的兩面手法。

交通部人員表示，明知要求中央全額補助，不合理也不合補助辦法，如果依照盧市府的邏輯，那全國各縣市的高架捷運化，鐵道也是中央的，難道經費也都是要中央出？近期彰化、宜蘭、嘉義縣的經費又為什麼有必要老實地分攤呢？別的縣市並沒有「比較細漢」，台中如果不要，其他縣市還搶著要。

如果盧市府只是找理由「逢龍必反」，不要大台中山手線其實大可直說，不向中央提出具體計劃，只放話要求經費，這樣「不給糖就搗蛋」的行徑，才是建設無法順利推動的關鍵。

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